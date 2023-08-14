Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, какие осложнения могут возникнуть у Лады Дэнс после полученных травм в результате ДТП.
Медик объяснил, что состояние здоровья певицы вызывает тревогу, так как врачи запретили ей двигаться, шевелиться и разговаривать.
Медик отметил, что одним из серьёзных последствий ДТП может стать кровоизлияние в мозг.
Ранее певица Лада Дэнс впервые после дорожной аварии обратилась к поклонникам.
Врач объяснил, что в случае поврежения гортанного нерва исполнительница будет вынуждена забыть о певческой карьере.
"Полученная травма может повлиять на ее способность петь. Но наверняка сказать сейчас сложно", — цитирует слова Евдокимова "Вечерняя Москва".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.