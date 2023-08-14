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Врач-невролог оценил состояние Лады Дэнс после ДТП

0:50
Шоу-бизнес

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, какие осложнения могут возникнуть у Лады Дэнс после полученных травм в результате ДТП.

Врач-невролог оценил состояние Лады Дэнс после ДТП
Фото: Фото из ВК-аккаунта певицы https://vk.com/lada_dance_official

Медик объяснил, что состояние здоровья певицы вызывает тревогу, так как врачи запретили ей двигаться, шевелиться и разговаривать.

Медик отметил, что одним из серьёзных последствий ДТП может стать кровоизлияние в мозг.

Ранее певица Лада Дэнс впервые после дорожной аварии обратилась к поклонникам.

Врач объяснил, что в случае поврежения гортанного нерва исполнительница будет вынуждена забыть о певческой карьере.

"Полученная травма может повлиять на ее способность петь. Но наверняка сказать сейчас сложно", — цитирует слова Евдокимова "Вечерняя Москва".

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Лада Дэнс на грани внутримозговая гематома
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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