Врач-невролог оценил состояние Лады Дэнс после ДТП

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, какие осложнения могут возникнуть у Лады Дэнс после полученных травм в результате ДТП.

Фото: Фото из ВК-аккаунта певицы https://vk.com/lada_dance_official

Медик объяснил, что состояние здоровья певицы вызывает тревогу, так как врачи запретили ей двигаться, шевелиться и разговаривать.

Медик отметил, что одним из серьёзных последствий ДТП может стать кровоизлияние в мозг.

Ранее певица Лада Дэнс впервые после дорожной аварии обратилась к поклонникам.

Врач объяснил, что в случае поврежения гортанного нерва исполнительница будет вынуждена забыть о певческой карьере.

"Полученная травма может повлиять на ее способность петь. Но наверняка сказать сейчас сложно", — цитирует слова Евдокимова "Вечерняя Москва".

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