Певица Лада Дэнс впервые после ДТП обратилась к поклонникам в Сети

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс, которая попала в больницу после серьёзного ДТП, впервые после аварии опубликовала запись в социальной сети.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Лады Дэнс

Она поделилась с поклонниками, что ей ещё сложно быть "онлайн". Артистка поблагодарила фанатов за поддержку. Как пояснила певица, тёплые слова очень помогают ей восстанавливать силы.

"С медицинской точки зрения делается всё на максимальном уровне", — отметила Дэнс в Instagram*.

Кроме того, она добавила, что вскоре появится официальная информация по поводу её состояния после ДТП. Комментаторы посоветовали певице больше отдыхать и заботиться о себе.

5 августа автомобиль, в котором находилась Дэнс, попал в ДТП на Симферопольском шоссе в Москве. Медики диагностировали у певицы сотрясение мозга и травму позвоночника. В четверг, 10 августа, директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что состояние пострадавшей улучшается.

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