Актриса Валентина Талызина отказалась считать Ахеджакову своей коллегой

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФР Валентина Талызина дала больше интервью Вячеславу Манучарову в рамках проекта "Эмпатия Манучи". В беседе с ведущим актриса обсудила коллег по цеху, которые высказались против спецоперации, а также российских властей.

Фото: youtube.com

В частности, 88-летняя Талызина прокомментировала поступок Лии Ахеджаковой, которая недавно вышла на сцену с украинским флагом.

"Про нее я хочу сказать, что она — не актриса. Она — типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", — отметила Валентина.

Актриса также рассказала, что успех Ахеджаковой связан с ее умением крутиться в нужных кругах в нужное время. По слова Талызиной, она не понимает, как можно говорить плохо о стране, в которой ты родился и тебя тут воспитали.

"Как можно? Страна находится в тяжелом состоянии. Как можно говорить плохо про страну и о русских? Ты родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести", — возмутилась знаменитость.

Ранее в интервью Валентина Талызина напомнила о настоящей национальности Аллы Пугачевой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.