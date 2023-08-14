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Актриса Валентина Талызина отказалась считать Ахеджакову своей коллегой

1:21
Шоу-бизнес

Народная артистка РСФР Валентина Талызина дала больше интервью Вячеславу Манучарову в рамках проекта "Эмпатия Манучи". В беседе с ведущим актриса обсудила коллег по цеху, которые высказались против спецоперации, а также российских властей.

Актриса Валентина Талызина отказалась считать Ахеджакову своей коллегой
Фото: youtube.com

В частности, 88-летняя Талызина прокомментировала поступок Лии Ахеджаковой, которая недавно вышла на сцену с украинским флагом.

"Про нее я хочу сказать, что она — не актриса. Она — типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", — отметила Валентина.

Актриса также рассказала, что успех Ахеджаковой связан с ее умением крутиться в нужных кругах в нужное время. По слова Талызиной, она не понимает, как можно говорить плохо о стране, в которой ты родился и тебя тут воспитали.

"Как можно? Страна находится в тяжелом состоянии. Как можно говорить плохо про страну и о русских? Ты родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести", — возмутилась знаменитость.

Ранее в интервью Валентина Талызина напомнила о настоящей национальности Аллы Пугачевой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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