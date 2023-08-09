Певица Наталья Штурм поделилась с "Газетой.Ru" планами относительно предстоящей пластической операции. Точную процедуру Наталья не назвала, но заметила, что чуть не отказалась от неё из-за утомительной подготовки и множества необходимых тестов.
Штурм рассказала, что некоторые поклонники пытались отговорить ее от операции, которая, кстати, назначена на сегодня. Это не первый "пластический" опыт Натальи: ранее она перенесла операцию по увеличению груди.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.