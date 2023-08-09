Певица Наталья Штурм призналась, что собирается делать пластическую операцию

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм поделилась с "Газетой.Ru" планами относительно предстоящей пластической операции. Точную процедуру Наталья не назвала, но заметила, что чуть не отказалась от неё из-за утомительной подготовки и множества необходимых тестов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Штурм

Штурм рассказала, что некоторые поклонники пытались отговорить ее от операции, которая, кстати, назначена на сегодня. Это не первый "пластический" опыт Натальи: ранее она перенесла операцию по увеличению груди.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.