Певица Клава Кока нашла свою любовь на шоу "Сердце Клавы"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Клава Кока поделилась с поклонниками радостной новостью. Она призналась, что смогла найти себе парня на проекте "Сердце Клавы".

Фото: teleprogramma.pro

Артистка не раскрывает личность своего избранника, но поделилась с подписчиками в социальных сетях первым совместным фото ним. На загадочном снимке видны тени пары на песке, которые держат друг друга за руки. Поклонники с нетерпением ждут, когда их любимая исполнительница рассекретит имя "того самого".

"Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем "это же постанова", "все приходят за пиаром", "судьбу на шоу не встретишь" и так далее, я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку. Скоро мы расскажем вам нашу историю", — написала исполнительница.

Напомним, что в конце августа на телеканале "Пятница!" выйдет реалити-шоу "Сердце Клавы". В проекте молодые люди будут бороться за любовь певица Клавы Коки. Ведущими программы стали известная сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

Ранее певица Клава Кока рассказала о тяжелых отношениях с бывшим бойфрендом.

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