Рок-музыканта Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу. В связи с этим он не сможет принять участие в запланированном концерте в Карелии. Об этом сообщается в социальных сетях артиста.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Гарика Сукачева

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдёт в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что остальные участники группы примут участие в концерте. Уже купленные билеты можно будет вернуть по полной стоимости. Кроме того, в этот вечер вход для всех гостей будет бесплатным.

Известно, что в прошлом году рок-музыканту провели операцию. Хотя до сих пор неизвестно, какую. По слухам, у Сукачева есть проблемы с сердцем и желудком. Стоит отметить, что сам артист информацию о своем здоровье никак не комментирует.

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