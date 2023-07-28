Поклонники юмористического шоу "Аншлаг" обеспокоены внезапным исчезновением любимой телеведущей Регины Дубовицкой. Звезда давно не появлялась в эфире и на публике. На этом фоне появились сплетни, что 74-летняя ведущая борется с онкологическим заболеванием. Успокоить поклонников решил бывший коллега ведущей писатель Аркадий Инин.
"Она программу сейчас не ведет. Лето. Поэтому, наверное, и ее нет", — заявил писатель в беседе с изданием BLITZ+
Кроме того, Аркадий отметил, что Дубовицкая человек в возрасте, поэтому предпочитает домашний отдых. Инин успокоил всех встревоженных поклонников и подчеркнул, что с возвращением в эфир "Аншлага" на экраны вернется их любимая ведущая.
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