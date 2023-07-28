Писатель Инин рассказал, куда пропала его коллега Регина Дубовицкая

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники юмористического шоу "Аншлаг" обеспокоены внезапным исчезновением любимой телеведущей Регины Дубовицкой. Звезда давно не появлялась в эфире и на публике. На этом фоне появились сплетни, что 74-летняя ведущая борется с онкологическим заболеванием. Успокоить поклонников решил бывший коллега ведущей писатель Аркадий Инин.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Регины Дубовицкой

"Она программу сейчас не ведет. Лето. Поэтому, наверное, и ее нет", — заявил писатель в беседе с изданием BLITZ+

Кроме того, Аркадий отметил, что Дубовицкая человек в возрасте, поэтому предпочитает домашний отдых. Инин успокоил всех встревоженных поклонников и подчеркнул, что с возвращением в эфир "Аншлага" на экраны вернется их любимая ведущая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.