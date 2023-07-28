Врач-терапевт объяснила ухудшение здоровья Аллы Пугачевой после переезда в Латвию

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в СМИ появились сообщения, что певица Алла Пугачева плохо себя чувствует и не может встать с постели. Произошло это после того, как артистка прилетела из Израиля в Юрмалу к своей подруге Лайме Вайкуле. Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Woman.ru рассказала, что могло послужить ухудшению состояния Примадонны.

Фото: https://www.thevoicemag.ru

Эксперт отмечает, что основной причиной плохого самочувствия могла стать резкая смена климата. Среднесуточная погода в Юрмале около 20 градусов выше нуля, в то время как в Израиле 35 градусов выше нуля.

"Так что возможно разница в климате на нее негативно повлияла. Плюс был перелет, это тоже проблемы, могло упасть или подскочить давление. Не забываем о диабете — это поджелудочная железа работает со сбоями. Она болезненно реагирует и на пищу, и на холод. Начинаются спазмы сосудов. А для человека, который имеет проблемы с сосудами, это всегда болезненно", — пояснила специалист.

Недавно СМИ сообщили, что свой отпуск срочно прервала и прилетела в Юрмалу старшая дочь Пугачевой певица Кристина Обракайте.

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