С кем сейчас отдыхает на Мальдивах Ирина Дубцова

0:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Дубцова, известная российская певица, а также признанный хитмейкер, уже много лет приезжает на Мальдивы. Она часто проводит там свои каникулы.

Фото: соцсети

Ирина и сейчас находится на Мальдивах. Но не одна, а с мамой, Натальей Борисовной. Это стало известно благодаря видео, которое Ирина недавно выложила в соцсетях.

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