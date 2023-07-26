Айза рассказала, кто помешал ей сойтись с Гуфом

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стархит пишет, что ещё в 2021 году 38-летняя Айза, экс-супруга рэпера Гуфа, сообщила на просторах своих соцсетей о том, что она снова «баба Гуфа», однако сам рэпер так и не сошелся с девушкой.

Фото: novyefoto.ru

Спустя 2 года экс-супруга Гуфа (Алексея Долматова) в интервью Ксении Собчак призналась, что воссоединению помешала сестра Алексея.

«Юлия (Юлия Королёва - девушка с которой рэпер встречался на тот момент) съехала, он сказал, что не хочет быть с ней. И потом Оля(сестра Гуфа) сделала не очень хорошее дело — она их соединила. Я её все равно очень люблю. Она дружила с Юлей на тот момент», — поделилась Айза.

Напомним, что Гуф и Айза развелись в 2014 году после нескольких лет брака. Экс-супруги продолжают общаться ради общего 13-летнего сына Сэма.