Стархит пишет, что ещё в 2021 году 38-летняя Айза, экс-супруга рэпера Гуфа, сообщила на просторах своих соцсетей о том, что она снова «баба Гуфа», однако сам рэпер так и не сошелся с девушкой.
Спустя 2 года экс-супруга Гуфа (Алексея Долматова) в интервью Ксении Собчак призналась, что воссоединению помешала сестра Алексея.
«Юлия (Юлия Королёва - девушка с которой рэпер встречался на тот момент) съехала, он сказал, что не хочет быть с ней. И потом Оля(сестра Гуфа) сделала не очень хорошее дело — она их соединила. Я её все равно очень люблю. Она дружила с Юлей на тот момент», — поделилась Айза.
Напомним, что Гуф и Айза развелись в 2014 году после нескольких лет брака. Экс-супруги продолжают общаться ради общего 13-летнего сына Сэма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.