Звезда «Реальных пацанов» хочет пятерых детей

Актер Владимир Селиванов поделился своей мечтой о детях с возлюбленной Александрой Калмыковой, сообщает информационный портал mk. ru.
«Хочу, чтобы у нас было пятеро детей», — сказал звезда известного сериала «Реальные пацаны» своей девушке.
По информации издания, Селиванов намекнул, что пара уже ждет ребенка, но он решил пока не раскрывать подробности.
Актер и блогерша Александра Калмыкова вместе уже более полугода. У обоих есть дети от предыдущих отношений. Селиванов официально женат на Виктории Маркиной и у них есть дочь Ева. Они прожили вместе более пяти лет.
22 июля актеру исполнилось 38 лет, и в честь этого он организовал большую вечеринку, на которую пришли поздравить Владимира певица Наташа Королева, актер Николай Наумов и артистка Агата Муцениеце.
Во время вечеринки именинник рассказал, что в последнее время уделяет больше внимания своей музыкальной карьере, чем актерству. Селиванов также выступил перед гостями и исполнил несколько своих песен в рамках своего музыкального проекта под псевдонимом VAVAN.
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