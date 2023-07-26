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Звезда «Реальных пацанов» хочет пятерых детей

Шоу-бизнес

Актер Владимир Селиванов поделился своей мечтой о детях с возлюбленной Александрой Калмыковой, сообщает информационный портал mk. ru.

Звезда «Реальных пацанов» хочет пятерых детей
Фото: alexa_kalmykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Хочу, чтобы у нас было пятеро детей», — сказал звезда известного сериала «Реальные пацаны» своей девушке.

По информации издания, Селиванов намекнул, что пара уже ждет ребенка, но он решил пока не раскрывать подробности.

Актер и блогерша Александра Калмыкова вместе уже более полугода. У обоих есть дети от предыдущих отношений. Селиванов официально женат на Виктории Маркиной и у них есть дочь Ева. Они прожили вместе более пяти лет.

22 июля актеру исполнилось 38 лет, и в честь этого он организовал большую вечеринку, на которую пришли поздравить Владимира певица Наташа Королева, актер Николай Наумов и артистка Агата Муцениеце.

Во время вечеринки именинник рассказал, что в последнее время уделяет больше внимания своей музыкальной карьере, чем актерству. Селиванов также выступил перед гостями и исполнил несколько своих песен в рамках своего музыкального проекта под псевдонимом VAVAN.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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