Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно прошел финал конкурса красоты "Мисс Россия-Вселенная 2023", который оставил больше вопросов, чем ответов. В одном из роскошных концертных залов Москвы собрались молодые и талантливые девушки со всех уголков страны, чтобы показать себя и завоевать титул самой красивой женщины в России. Однако в соцсетях конкурс восприняли неоднозначно.

Фото: соцсети

Среди конкурсанток было невозможно разглядеть хотя бы одну девушку без хирургических вмешательств.

"А натуральных туда вообще берут?", — пишут пользователи.

По мнению многих пользователей, подобные конкурсы давно пора переводит в соревнование между пластическими хирургами

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