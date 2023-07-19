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Бывший ухажер Собчак выкупил любимую виллу Пугачевой за 600 миллионов рублей

1:27
Шоу-бизнес

Вилла, которую каждый год арендует Алла Пугачева с семьей в Юрмале, продана за 600 млн руб. Новым владельцем роскошного особняка стал американский бизнесмен Александр Шусторовичу. Об этом пишет издание "КП".

Бывший ухажер Собчак выкупил любимую виллу Пугачевой за 600 миллионов рублей
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Аллы Пугачевой

Последние 15 лет Алла Пугачева снимает в Латвии одну и ту же виллу, известную как "Марта". Известно, что аренда особняка обходится певице в кругленькую сумму — ежемесячно она отдает 15 млн рублей.

Изначально вилла принадлежала банкиру Виктору Красовицкому, однако сейчас ее приобрел американский бизнесмен Александр Шусторовичу, у которого в начале двухтысячных был роман с Ксенией Собчак.

Смена владельца никак не повлияла на то, что Алла Пугачева продолжает арендовать дом. С бизнесменом она состоит в приятельских отношениях.

Первоначальная стоимость особняка оценивалась в 15 млн евро, но окончательная цена составила всего 6 млн евро. По нынешнему курсу это примерно 600 млн рублей. Долгое время Шусторовичу судился с предыдущим хозяином из-за мебели и права на земельный участок, но в итоге сделка состоялась.

Ранее Григорий Лепс решил заступиться за Аллу Пугачеву, которая уехала за своим супругом иноагентом в Израиль.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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