Бывший ухажер Собчак выкупил любимую виллу Пугачевой за 600 миллионов рублей

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вилла, которую каждый год арендует Алла Пугачева с семьей в Юрмале, продана за 600 млн руб. Новым владельцем роскошного особняка стал американский бизнесмен Александр Шусторовичу. Об этом пишет издание "КП".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Аллы Пугачевой

Последние 15 лет Алла Пугачева снимает в Латвии одну и ту же виллу, известную как "Марта". Известно, что аренда особняка обходится певице в кругленькую сумму — ежемесячно она отдает 15 млн рублей.

Изначально вилла принадлежала банкиру Виктору Красовицкому, однако сейчас ее приобрел американский бизнесмен Александр Шусторовичу, у которого в начале двухтысячных был роман с Ксенией Собчак.

Смена владельца никак не повлияла на то, что Алла Пугачева продолжает арендовать дом. С бизнесменом она состоит в приятельских отношениях.

Первоначальная стоимость особняка оценивалась в 15 млн евро, но окончательная цена составила всего 6 млн евро. По нынешнему курсу это примерно 600 млн рублей. Долгое время Шусторовичу судился с предыдущим хозяином из-за мебели и права на земельный участок, но в итоге сделка состоялась.

Ранее Григорий Лепс решил заступиться за Аллу Пугачеву, которая уехала за своим супругом иноагентом в Израиль.

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