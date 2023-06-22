Пользователи Сети обсуждают связь певицы Кристины Орбакайте с актёром Кириллом Сафоновым

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте после окончания гастрольного тура в России улетела к семье в США. Однако после отъезда за границу артистка оказалась в центре внимания общественности. В Сети начали массово обсуждать отношения между дочерью Примадонны и актёром Кириллом Сафоновым.

21 июня артист отметил свой юбилей. По случаю дня рождения коллеги, с которым недавно изображала любовь на сцене театра, Орбакайте неоднозначно поздравила его с 50-летием. Пользователи Сети заподозрили пару в интрижке и начали активно обсуждать эту тему.

"Поздравляю! Добро пожаловать в клуб "кому за 50", — написала 52-летняя исполнительница, добавив эмодзи сердца.

Также многие поклонники Сафонова поздравили в соцсетях и написали много пожеланий на будущее.

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