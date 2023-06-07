Известная российская певица Кристина Орбакайте поразила поклонников своей внешностью.
Недавно Кристина Орбакайте анонсировала новую песню в своём личном блоге. Эту новость она сопроводила серией фото, которые вызвали бурную реакцию. На снимках певица предстала в чёрном платье и со стильной причёской. Пользователи Сети отметили, что Кристина выглядит гораздо моложе своих лет.
Напомним, недавно Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками ещё одним событием из её жизни. В частности, младшая дочь артистки Клавдия закончила пятый класс.
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