Садальский посочувствовал Наталье Варлей: пять раз отказали в присвоении звания народной артистки

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что Наталья Варлей до сих пор не удостоилась звания народной артистки, несмотря на заявки Минкульта РФ.

Фото: 1tv.ru

22 июня звезде фильма "Кавказская пленница" исполняется 75 лет. Несмотря на популярность и любовь зрителей, актриса не сумела добиться присвоения ей государственных регалий.

Садальский поделился своим видением данной ситуации.

"Сегодня звания обесценены. Они присуждаются не за достижения, а за близость к власти. Насколько я знаю, за последние годы Минкульт пять раз выдвигал Наташу на звание народной артистки, и каждый раз приходил отказ", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он упрекнул чиновников, которые считают, что Варлей недостойна высокого звания. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что зато Варлей заслужила зрительское признание.

Ранее Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наталья Варлей в программе "ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ" от 31.01.2023