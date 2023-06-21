Станислав Садальский рассказал, что Наталья Варлей до сих пор не удостоилась звания народной артистки, несмотря на заявки Минкульта РФ.
22 июня звезде фильма "Кавказская пленница" исполняется 75 лет. Несмотря на популярность и любовь зрителей, актриса не сумела добиться присвоения ей государственных регалий.
Садальский поделился своим видением данной ситуации.
"Сегодня звания обесценены. Они присуждаются не за достижения, а за близость к власти. Насколько я знаю, за последние годы Минкульт пять раз выдвигал Наташу на звание народной артистки, и каждый раз приходил отказ", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он упрекнул чиновников, которые считают, что Варлей недостойна высокого звания. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что зато Варлей заслужила зрительское признание.
Ранее Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Задача по спасению туристов, находящихся на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" является невероятно сложной. Об этом пишет издание Daily Mail.