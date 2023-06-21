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Садальский посочувствовал Наталье Варлей: пять раз отказали в присвоении звания народной артистки

1:06
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что Наталья Варлей до сих пор не удостоилась звания народной артистки, несмотря на заявки Минкульта РФ.

Садальский посочувствовал Наталье Варлей: пять раз отказали в присвоении звания народной артистки
Фото: 1tv.ru

22 июня звезде фильма "Кавказская пленница" исполняется 75 лет. Несмотря на популярность и любовь зрителей, актриса не сумела добиться присвоения ей государственных регалий.

Садальский поделился своим видением данной ситуации.

"Сегодня звания обесценены. Они присуждаются не за достижения, а за близость к власти. Насколько я знаю, за последние годы Минкульт пять раз выдвигал Наташу на звание народной артистки, и каждый раз приходил отказ", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он упрекнул чиновников, которые считают, что Варлей недостойна высокого звания. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что зато Варлей заслужила зрительское признание.

Ранее Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур.

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Наталья Варлей в программе "ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ" от 31.01.2023
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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