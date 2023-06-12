Третья жена российского композитора Александра Градского вступила в борьбу за наследство

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Третья жена композитора Александра Градского присоединилась к борьбе за наследство. Ольга Градская обратилась в суд с соответствующим иском.

Фото: https://dni.ru

После смерти известного музыканта на его имущество претендовали пять наследников: вдова Марина Градская, два сына, а также дети от третьего брака. Однако недавно о своих правах на наследство заявила Ольга Градская.

"Моя мать никогда не делила имущество… Она подала иск и имеет право", — цитирует KP.RU старшего сына композитора Даниила.

Он призвал решить все проблемы, связанные с наследством, цивилизованно.

Александр Градский был в браке с Ольгой в 1980–2001 годах. Женщина никогда не делила имущество с музыкантом, поэтому пожелала стать наследницей после его смерти.

Ранее стало известно, что сестра композитора Наталья отказалась от наследства брата в пользу других родственников.

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