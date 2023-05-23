МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапная смерть мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко шокировала общественность. Российские представители шоу-бизнеса высказывают в Сети слова соболезнования и недоумевают, как это могло произойти с 46-летним здоровым мужчиной.

Фото: rg.ru

По этому поводу высказалась певица Анна Калашникова. Она отметила, что перед смертью Кучеренко пережил сильный стресс и боролся с последствиями перенесённой коронавирусной инфекции. Калашникова сообщила, что у политика год назад умер отец, который очень многое для него значил. Близкие люди и друзья помогали ему пережить боль утраты родителя.

"Для него это была огромная утрата: папа всегда был для Пети большим авторитетом. Они были близки. Петя очень переживал из-за ухода отца", — сказала Калашникова.

Также состояние мужа Гурская усугубила пандемия. Замминистра образования и науки переболел коронавирусом, который в последствии мог дать осложнения, в том числе и на работу сердца.

"Последствия ковида до сих пор не изучены. Но всем ясно, что он, в том числе, дает осложнения на сердце", — отметила певица в беседе с "МК".

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