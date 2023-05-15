Стас Барецкий: "Киркоров организует конкурс "Руссовидение" в замке Аллы Пугачёвой"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий сообщил о своём намерении провести создать аналог "Евровидения" под названием "Руссовидение". Он отметил, что единственное требование к участникам будет исполнение песен на русском языке. Более того, Барецкий поделился: мероприятие пройдёт в замке Аллы Пугачёвой, а организует его Филипп Киркоров.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артист высказался по поводу шумихи вокруг международного песенного конкурса и дисквалификации российских участников заявив, что на родине имеется ресурс, чтобы сделать своё шоу и привлечь самых популярных артистов.

Барецкий рассказал, что на данный момент с Киркоровым идут переговоры, а первое "Руссовидение" состоится уже этим летом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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