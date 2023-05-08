Шоумен Барецкий рассказал, что разрешил Пугачёвой переночевать в её бывшем замке в деревне Грязь

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам шоумена Стаса Барецкого, он не смог отказать певице Алле Пугачёвой в её просьбе остаться на ночь в замке в деревне Грязь.

Фото: eg.ru

Ранее стало известно, что Примадонна продала замок, а Барецкий, судя по его признанию, оказался покупателем имения.

Пугачёва на днях приехала в Россию на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина, и обратилась к Барецкому с просьбой о ночёвке в своём бывшем замке.

"Но честно призналась, что одной страшно, все-таки, дом огромный и уже наполовину пуст", — сказал Барецкий, слова которого приводит Woman.ru.

Шоумен добавил, что был рад выполнить просьбу Пугачёвой и разрешил ей переночевать в Грязи. По его словам, он даже позволить Примадонне остановиться в спальне, которая раньше ей принадлежала.

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