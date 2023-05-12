Известную по ролям в популярных сериалах российскую актрису Марину Гридасову перевели в ожоговую реанимацию. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.
Напомним, актрису госпитализировали в шоковую реанимацию после того, как 2 мая обнаружили избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге. Теперь, по данным источников издания, её перевели в реанимацию ожогового отделения.
Гридасова снималась в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Медики диагностировали у 63-летней артистки переохлаждение, а также пневмонию. Однако её обещают перевести через два-три дня в обычную палату.
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