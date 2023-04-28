Режиссёр Александр Роднянский* вступился за Софию Ротару перед хейтерами

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Александр Роднянский* заступился за украинскую певицу Софию Ротару. Он отметил, что её хейтерам в Сети необходимо быть более уважительными и не забывать о возрасте артистки.

Напомним, что кинорежиссёр уехал Россию после начала СВО на Украине и осудил власти страны. Более того, Роднянский* неоднократно высказывал антироссийскую позицию и осуждал действия ВС РФ в соседней стране.

Недавно он прокомментировал критику в сторону 75-летней певицы, которая поддержала Украину и отреклась от России. Роднянский* подчеркнул, что россиянам не стоит забывать о заслугах Ротару и проявлять к ней и её мнению уважение.

"Я слышал и читал какие-то гадости в её адрес. Слушайте, предъявлять требования к взрослой женщине — это дурное дело. Надо с себя начинать. Если вы ждёте от Ротару чего-то, то спросите себя сначала", — сказал режиссёр на Youtube-канале "И Грянул Грэм".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.

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