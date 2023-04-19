Данила Козловский записал видеообращение к россиянам: "Скорейшего нам всем мира"

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Российский актёр Данила Козловский записал видео, в котором обратился к своим поклонникам.

Недавно артист опубликовал видеоролик в своём Telegram-канале, в котором обратился к поклонникам. Артист подтвердил, что в настоящий момент находится в России и продолжает здесь работать. Также актёр заявил, что не собирается покидать страну в такой сложный для неё период. Козловский призвал россиян не верить слухам, которые распространяются о нём в СМИ и соцсетях.

Кроме того, артист выразил слова благодарности за поддержку, которую получил от своих поклонников, а также пожелал всем "скорейшего мира".

"Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России, здесь моя земля и моя Родина, которую я очень люблю. Я считаю для себя важным в тяжелый момент находиться здесь", — сказал Козловский на камеру.

Напомним, ранее стало известно о том, что Данила Козловский подал в суд на Владимира Бородина по делу о защите чести и достоинства.

Ранее стало известно, что актёр обратился в суд с иском на Владимира Бородина по делу о защите чести и достоинства.

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