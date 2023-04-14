Мария Машкова опубликовала последний пост о СВО и России: "Бегу в свою новую жизнь"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Машкова опубликовала последний пост в своём личном блоге на тему СВО.

После известия о начале СВО Мария Машкова, дочь известно в России актёра Владимира Машкова, выступила против решения российских властей. Стоит отметить, что позиция актрисы совсем не совпадает с её отцом. Владимир Машков, напротив, поддерживает проведение спецоперации и разделяет политику президента РФ. На этой почве между родственниками произошёл конфликт.

Мария Машкова уже несколько лет живёт в США. Несмотря на расстояние отец пытался вразумить свою дочь, однако переубедить её так и не удалось.

Недавно артистка опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором рассуждает о неправильности проведения СВО на территории Украины. Машкова заявила, что спустя больше, чем год она близка к тому, чтобы принять ситуацию и тот факт, что повлиять на неё так и не удалось.

"Прошло больше года моих визгов. Похоже, близка стадия принятия. Я бегу в свою новую жизнь", — объявила Машкова.

Также Машкова добавила, что не планирует возвращаться в Россию.

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Как сегодня живет единственная дочь Владимира Машкова актриса Мария Машкова