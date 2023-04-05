Александр Васильев назвал принт, который всех полнит: крупная клетка на светлом фоне

Историк моды, ведущий популярной передачи "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев посоветовал избегать клетчатого принта, поскольку он визуально полнит.

По словам эксперта, выглядеть элегантно можно как в любом возрасте, так и при любом весе. Для этого следует правильно подбирать вещи для своего образа. Об этом сообщает The Voice.

В одном из выпусков "Модного приговора" Васильев рассказал, что такой принт, как клетка, противопоказан всем, кто хочет выглядеть стройнее. "Крупная клетка на светлом фоне" всегда визуально увеличивает фигуру, отметил эксперт.

Александр Васильев также дал несколько универсальных рекомендаций, которые помогут выглядеть стройнее.

Во-первых, не нужно носить наряды из сияющих тканей. Во-вторых, при подборе одежды не следует делать контрастным одновременно верх и низ. Также не будут выигрышно смотреться обтягивающие вещи, в особенности в проблемных местах. В заключение, Васильев посоветовал добавить в свой гардероб максимум вертикалей (вещи с V-образным вырезом, запахи, кардиган нараспашку и т. д.)

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Александр Васильев: правила моды, скандал, аристократия