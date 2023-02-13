Историк моды Васильев сравнил стиль Лолиты Милявской с "продукцией мясокомбината"

Историк моды и телеведущий Александр Васильев раскритиковал стиль известной певицы Лолиты Милявской.

Лолита Милявская известна своими эпатажными и откровенными нарядами. В свои 59 лет артистка не стесняется лишних килограммов, каждый раз подчеркивая, что у неё нет комплексов. Некоторые восхищаются таким подходом знаменитости, а некоторые критикуют. К числу последних относится историк моды и телеведущий Александр Васильев.

По словам эксперта, замечание относительно стиля артистки стало поводом для их ссоры. Об этом он рассказал You-tube-каналу "Ок на связи!"

"Она очень любила обтягивающие наряды при весьма корпулентной фигуре, что производило впечатление продукции мясокомбината. Это нехорошо. Я сделал ей замечание, и она очень резко ответила", — поделился Васильев.

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