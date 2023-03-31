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Собчак опубликовала запись разговора с Бузовой о политике, созданный нейросетью: "Слив прослушки"

1:02
Шоу-бизнес

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала фейковую аудиозапись своего телефонного разговора с Ольгой Бузовой, созданную нейросетью.

Собчак опубликовала запись разговора с Бузовой о политике, созданный нейросетью: "Слив прослушки"

Команда Ксении Собчак создала телефонный разговор с помощью самой дорогой нейросети на политическую тему. Таким образом журналистка хотела продемонстрировать возможности программы на фоне скандала со слитой записью телефонного разговора продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым. Сам продюсер заявляет, что разговор был создан с помощью нейросети недоброжелателями. 

Фейковая запись разговора Собчак и Бузовой была продемонстрирована в эфире шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале.

"Встречайте: музыка Ольги Бузовой, слова Ксении Собчак. Слив прослушки", — пошутила Ксения, анонсируя запись.

В созданном диалоге голос Ольги Бузовой выразил возмущение политикой президента США Джо Байдена. 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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