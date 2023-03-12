Земфира* соблюла закон РФ и объявила себя иноагентом со сцены в Дубае

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Популярная рок-певица Земфира* объявила со сцены себя иноагентом.

Ранее состоялся концерт певицы в Дубае, где она впервые исполнила свою новую песню "Родина". Перед началом шоу Земфира* объявила со сцены, что она является иноагентом, тем самым соблюдя законодательство РФ.

"Спасибо, Дубай! Данный материал произведён Рамазановой* Земфирой Талгатовной", — прокричала певица.

После этого объявления публика пришла в восторг, сообщает Telegram-канал "Дубай Петрович".

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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