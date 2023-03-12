Популярная рок-певица Земфира* объявила со сцены себя иноагентом.
Ранее состоялся концерт певицы в Дубае, где она впервые исполнила свою новую песню "Родина". Перед началом шоу Земфира* объявила со сцены, что она является иноагентом, тем самым соблюдя законодательство РФ.
"Спасибо, Дубай! Данный материал произведён Рамазановой* Земфирой Талгатовной", — прокричала певица.
После этого объявления публика пришла в восторг, сообщает Telegram-канал "Дубай Петрович".
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.