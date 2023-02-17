Актриса Лариса Лужина ответила Барбаре Брыльской на оскорбление в адрес России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина прокомментировала слова Барбары Брыльской о "нищете и грязи" в городах России. Актриса призналась, что не ожидала таких умозаключений от "умной женщины".

"Конечно, её слова не соответствуют действительности. Куда не приезжаешь, в любой город России, — везде красота!" — отметила Лужина.

Лужина отметила, что восхищалась талантом и открытостью своей коллеги. Однако после нелицеприятных слов её отношение к ней резко изменилось. Артистка отметила, что на данный момент все российские регионы "сверкают и блестят", на глазах развивается инфраструктура.

"Эта Брыльска просто выжила из ума. Уважения она не вызывает нисколько после таких слов. Я вообще о ней теперь даже говорить не хочу!" — ответила Лужина в беседе с "МК".

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