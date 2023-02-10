Друг Бедроса Киркорова заявил, что у певца отнялась нога

Друг известного певца и отца Филиппа Киркорова рассказал о самочувствии артиста.

Напомним, месяц назад 90-летний Бедрос Киркоров попал в больницу с жалобами на плохое самочувствие. В настоящее время артист всё ещё не поправился. Более того, появились осложнения.

"Легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. В лёгких скопилась жидкость, врачи решили отправить Бедроса в Москву, на дальнейшее лечение. Но в больницу он сразу не лёг, за ним присматривала дома сиделка", — рассказал KP.RU друг исполнителя.

Напомним, накануне в СМИ сообщалось, что Киркорову старшему вызывали скорую помощь, после чего певец был госпитализирован в московскую больницу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.