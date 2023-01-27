Актриса Мария Шукшина заявила, что многие коллеги боялись Инну Чурикову

Российская актриса Мария Шукшина поделилась моментами совместной работы с покойной Инной Чуриковой. По словам актрисы, её коллега обладала непростым характером и была профессионалом на сцене.

Шукшина отметила, в проекте "Узкий мост" Чурикова настолько вживалась в роль "холодной женщины", что даже остальные актёры начинали её бояться. В тот момент артиста не подпускала к себе никого и предпочитала со всеми общаться через Шукшину.

"Съёмочная группа просто боялась к ней подходить. Единственным посредником между Инной Михайловной и группой была я. Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись её потревожить. Она подпускала к себе меня одну", — утверждает актриса изданию "Аргументы недели".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.