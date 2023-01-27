РИА Новости: певица Юта заявила о благодарности к идущим в Россию жителям ДНР

Российская певица Юта призналась, что для неё большая честь выступать перед жителями Донбасса и Луганска. По словам артистки, каждый раз во время концерта она не перестаёт наблюдать "наполненные жизнью глаза".

Анна Осипова с 2014 года регулярно даёт благотворительные концерты в ДНР и ЛНР. Певица отметила, что во время разговора с местными жителями, она благодарит небеса, за возможность общаться, помогать и заниматься любимым делом.

"Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру, — это, ребята, дорогого стоит", — высказалась артистка в интервью РИА "Новости".

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