Певица Лайма Вайкуле сильно изменила имидж после слухов об онкологии

Латвийская певица Лайма Вайкуле сильно изменила внешний вид. Пользователи Сети предположили, что новый образ артистки связан с её проблемами со здоровьем.

В новом интервью Вайкуле заявила, что серьёзно относиться к подбору людей в свою команду, так как для её концертов многие музыканты не подходят. Артистка отметила, что на данный момент она работает с музыкантом, который ранее играл в Лондонском симфоническом оркестре.

Поклонники обратили внимание на изменившийся внешний вид Вайкуле и отметили сильный отёк лица. Некоторые комментаторы предположили, что короткая стрижка и бледность кожи являются последствиями борьбы с онкологическим заболеванием.

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