Певица Надежда Бабкина призналась в любви Ирине Аллегровой в её день рождения

Народная артистка России Надежда Бабкина оригинально поздравила певицу Ирину Аллегрову с днём рождения. Исполнительница поделилась архивным фото и написала трогательные слова любви.

Бабкина отметила профессиональные качества Аллегровой и заявила о том, что она обладает некоторыми качествами, которые присуще не всем женщинам.

"Сегодня отмечает день рождения Ирочка Аллегрова — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с чётким посылом и мощным нутром. Глядя на неё, я всегда думаю: "Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго", — написала Бабкина.

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