Актёр Амаду Мамадаков пообещал вырвать Артуру Смольянинову* язык при встрече

Актёр Артур Смольянинов* оказался в центре внимания после скандального интервью, где заявил, что желает вступить в ряды ВСУ и выйти на поле боя против ВС РФ.

После этого многие представители российского шоу-бизнеса и коллеги актёра по фильму "9 рота" раскритиковали его позицию. Также Смольянинов* пригрозил физической расправой своему коллеги Сослану Фидарову, который на данный момент сражается на Донбассе.

Писатель и публицист Захар Прилепин опубликовал у себя в Telegram-канале ответ актёра Амаду Мамадакова, который который также принимал участие в съёмках фильма, а на данный момент находится в зоне СВО на Украине.

"Мои земляки тувинцы поливают кровью землю Донбасса, гордясь тем, то они россияне. А ты, Артурчик, трус и подохнешь на чужбине. Попадешься мне- язык вырву голыми руками…" — ответил Мамадаков.

*Минюстом РФ внесён в реестр иностранных агентов от 13.01.23 г.

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