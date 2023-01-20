Лайма Вайкуле считает себя и Аллу Пугачеву "борцами за справедливость"

Певица Лайма Вайкуле дала интервью израильским журналистам, в котором рассказала об особенностях их с Аллой Пугачевой характера.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева уже много лет дружат. После отъезда Пугачевой в Израиль Вайкуле навещает подругу. Также в ближайшее время у артистки запланировано здесь несколько концертов.

По словам Лаймы, они вместе с Аллой являются "борцами за справедливость", потому что всегда говорят правду. Также певица подчеркнула, что они обе рождены под знаком Овна.

"Справедливость — очень важная вещь. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята", — рассказала Вайкуле.

Лайма Вайкуле признается, что ей всегда было легко делиться искренними мыслями, говорить все как есть в глаза, хоть это зачастую и мешало ей на жизненном пути.

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