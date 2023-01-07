Манучаров заявил, что артист РФ Максим Галкин* пытается угодить украинским друзьям и Первому каналу

Сбежавший из России Максим Галкин* превзошёл себя на выступлении в Дубае. Юморист шутил на политические темы. Его раскритиковал Вячеслав Манучаров, который считает шоумена двуличным человеком.

Напоминаем, юморист покинул РФ и перебрался в Израиль с семьёй. Галкин зарабатывает на жизнь, гастролируя по миру. Манучаров считает, что шоумен поливает грязью Россию для хорошего принятия его публикой.

"Событие неудивительное, но хочется запечатлеть для истории, как нейтралитет "великих" (по их версии) артистов зависит от бабла. Вот Максим Галкин*. Пока сидел в эфире Первого канала с пышной карешкой и получал на карточку солидную зарплату, политикой не интересовался. Снимал тиктоки и вёл корпоративы у олигархов. События в Донбассе, в Луганске, отмену русского языка на Украине, геноцид в Доме профсоюзов в Одессе он не замечал. И не было отчего-то праведного гнева у Максима на эти темы. Молчал как рыба", — написал 41-летний Манучаров в личном блоге.

Он считает, что юморист боялся не угодить друзьям из Украины, в то же время он не хотел потерять место в эфире федерального канала. Так Галкин хотел усидеть на двух стульях.

"Сегодня маски сброшены, и теперь он говорит о том, что его тонкая душевная организация на нейтралитет не готова. Вот такие метаморфозы", — порассуждал Манучаров.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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