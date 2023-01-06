Растрёпанный Басков прошёлся по улице без грима и костюма

"Золотой голос России" Николай Басков появился на улице без грима и костюма.

"Натуральный блондин" отдаёт предпочтение дорогим костюмам, но в Сети появилось видео, на котором Басков предстаёт совсем в другом свете. Перевоплотился артист специально для роли в сериале "Евгенич-2".

Басков в парике и растянутой кофте из 90-х прошёлся по улице и рассказал, почему решил принять участие в съёмках. По его словам, сделал он это лишь потому, что Сергей Жуков пообещал ему песню.

"Сергей Жуков, благодарю за приглашение и за крутую песню — она чуть позже, смотрите, не пропустите! " — написал Басков.