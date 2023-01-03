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Автор песни "К чёрту любовь" Олег Влади подал в суд на Светлану Лободу

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода неоднократно критиковала Россию за спецоперацию в её стране. Артистка уехала в Европу, где продолжает негативно высказываться в адрес РФ.

Оказалось, известный композитор Олег Влади, который написал для Лободы хит "К чёрту любовь" подал иск в суд на певицу. Заявление зарегистрировано столичным судом 30 декабря 2022 года.

Судебное разбирательство по интеллектуальным правам будет проходить без участия Лободы, так как для этого достаточно лишь уведомить артистку о деле. Более того, суд чаще всего по окончанию заседания выносит решение в пользу автора.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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