Автор песни "К чёрту любовь" Олег Влади подал в суд на Светлану Лободу

Украинская певица Светлана Лобода неоднократно критиковала Россию за спецоперацию в её стране. Артистка уехала в Европу, где продолжает негативно высказываться в адрес РФ.

Оказалось, известный композитор Олег Влади, который написал для Лободы хит "К чёрту любовь" подал иск в суд на певицу. Заявление зарегистрировано столичным судом 30 декабря 2022 года.

Судебное разбирательство по интеллектуальным правам будет проходить без участия Лободы, так как для этого достаточно лишь уведомить артистку о деле. Более того, суд чаще всего по окончанию заседания выносит решение в пользу автора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.