Украинская певица Светлана Лобода неоднократно критиковала Россию за спецоперацию в её стране. Артистка уехала в Европу, где продолжает негативно высказываться в адрес РФ.
Оказалось, известный композитор Олег Влади, который написал для Лободы хит "К чёрту любовь" подал иск в суд на певицу. Заявление зарегистрировано столичным судом 30 декабря 2022 года.
Судебное разбирательство по интеллектуальным правам будет проходить без участия Лободы, так как для этого достаточно лишь уведомить артистку о деле. Более того, суд чаще всего по окончанию заседания выносит решение в пользу автора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.