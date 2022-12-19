Актёр Никита Ефремов выступил перед участниками конкурса "Синяя птица"

Актёр Никита Ефремов выступил перед участниками Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". На телеканале "Россия 1" вышел эфир финального гала-концерта девятого сезона.

Уникальный конкурс, который собрал на сцене талантливых ребят со всей страны и позволил одарённым детям завить о себе. Поздравить участников конкурса с финалом пришёл актёр Никита Ефремов.

Артист впервые публично прочитал стихи своего деда, покойного артиста Олега Николаевича Ефремова. Ефремов-младший заявил, что он рад стоять на одной сцене с Александрой Пахмутовой и быть частью замечательного проекта.

"Читать лирические стихи моего деда, да еще стоять на сцене вместе с великой Пахмутовой — это просто счастье!", — высказался Никита Ефремов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.