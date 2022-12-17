Композитор Дудин заявил о разрыве сотрудничества с Полиной Гагариной

Композитор Геннадий Дудин неожиданно прекратил многолетнее сотрудничество с певицей Полиной Гагариной. Стоит отметить, что автор сочинил для артистки множество хитов, в том числе "Драмы больше нет", "Обезоружена".

В Сети Дудин опубликовал соответствующее заявление. Композитор отметил, Гагарина сильно изменилась за последние года, поэтому их сотрудничество не может продолжаться.

"Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для неё… Слава Богу!", — заявил разгневанный Дудин.

Подписчики композитора молниеносно отреагировали на сообщение и поддержали его. Певица заметно изменилась с приходом большой славы, отмечают комментаторы.

"Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей"; "Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи. Бывает!", — пишут пользователи Сети.

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