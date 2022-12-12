Андрей Норкин высказал свое мнение по поводу работы Владимира Соловьёва

На прошедшем концерте "Другой формат" телеведущий политических передач Андрей Норкин впервые прокомментировал работу своего коллеги Владимира Соловьёва.

Стоит отметить, что ведущий ток-шоу "Место встречи" всегда избегал вопросов о работе своего конкурента, так как не хотел привлекать еще больше внимания к персоне Соловьёва.

Однако недавно, Норкин нарушил свое молчание и высказался о работе и проектах Владимира Соловьёва. Андрей подчеркнул, они много лет дружат, поэтому он всегда поддержит товарища. Более того, телеведущий отметил глубокие знания и четкую позицию Владимира по актуальным вопросам.

"Что-то мне может не нравиться в том, что он делает — вернее, не что он делает, а как он делает. Но я не могу не отмечать его абсолютную, какую-то совершенно феерическую реакцию, его энциклопедические познания и, конечно, позицию", — сказал Норкин.

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