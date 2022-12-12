На прошедшем концерте "Другой формат" телеведущий политических передач Андрей Норкин впервые прокомментировал работу своего коллеги Владимира Соловьёва.
Стоит отметить, что ведущий ток-шоу "Место встречи" всегда избегал вопросов о работе своего конкурента, так как не хотел привлекать еще больше внимания к персоне Соловьёва.
Однако недавно, Норкин нарушил свое молчание и высказался о работе и проектах Владимира Соловьёва. Андрей подчеркнул, они много лет дружат, поэтому он всегда поддержит товарища. Более того, телеведущий отметил глубокие знания и четкую позицию Владимира по актуальным вопросам.
"Что-то мне может не нравиться в том, что он делает — вернее, не что он делает, а как он делает. Но я не могу не отмечать его абсолютную, какую-то совершенно феерическую реакцию, его энциклопедические познания и, конечно, позицию", — сказал Норкин.
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