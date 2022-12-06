Бойцов СВО удивил райдер актера и режиссера Андрея Мерзликина

Российский актер и режиссер Андрей Мерзликин один из немногих представителей шоу-бизнеса, кто активно поддерживает бойцов ВС РФ. После начала спецоперации на Украине артист неоднократно выступал перед военнослужащими с театральными постановками.

В начале декабря режиссер вместе с группой "После 11" вновь отправился к бойцам на фронт с музыкальным моноспектаклем который посвящен жизни и творчеству актера Василия Шукшина.

Военнослужащие высоко оценили постановку, но больше всего вызвал удивление райдер Мерзликина. По словам организаторов, Андрей в полной мере оправдывает звание "Лучшего актера года", так как в его райдере указано одно и очень важное условие для современных реалий.

Покажите, пожалуйста, место, где можем выступить для ребят.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.