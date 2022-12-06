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Бойцов СВО удивил райдер актера и режиссера Андрея Мерзликина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер и режиссер Андрей Мерзликин один из немногих представителей шоу-бизнеса, кто активно поддерживает бойцов ВС РФ. После начала спецоперации на Украине артист неоднократно выступал перед военнослужащими с театральными постановками.

В начале декабря режиссер вместе с группой "После 11" вновь отправился к бойцам на фронт с музыкальным моноспектаклем который посвящен жизни и творчеству актера Василия Шукшина.

Военнослужащие высоко оценили постановку, но больше всего вызвал удивление райдер Мерзликина. По словам организаторов, Андрей в полной мере оправдывает звание "Лучшего актера года", так как в его райдере указано одно и очень важное условие для современных реалий.

Покажите, пожалуйста, место, где можем выступить для ребят.

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От первого лица. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин
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