"Новой Ивлеевой" Элджея стала 26-летняя украинка Настя Осмоловская

Пока Настя Ивлеева ищет свою любовь на шоу, Элджей уже нашёл ей замену.

Элджей и Ивлеева после развода часто появлялись вместе на мероприятиях, снимались для обложки журнала и заявляли о том, что она друзья.

Недавно на экранах стартовало шоу "Сердце Ивлеевой" в котором блогерша ищет любовь среди дюжины мужчин. Алексей Узенюка (Элджей) в отличие от бывшей жены, решил не делать свои новые отношения публичными. Около месяца назад в Сети стали появляться слухи о том, что Узенюк нашёл себе новую даму сердца.

В Сети подозревают, что именно телепроект сильно ударил по самолюбию исполнителя. Элджей записал трек "Она тебя любит". В песни есть строчки, которые намекают именно на телеведущую шоу "Орёл и Решка".

"Прости, я — орёл, а ты — решка. Я устал тебе говорить, хватит так бежать за мной. Ведь я уже остыл. Просто ты была одной из тех, кто первый сжёг мосты навсегда", — поётся в песни.

Недавно в Сети появились фотографии, где Элджей и "новая Ивлеева" стоят на фуд-корте. Эту девушку зовут Настя Осмоловская. Она известный среди звёзд фотограф. По слухам, 26-летняя украинка уже давно находится в сфере шоу-бизнеса. Недавно пару также заметили на вечеринке в Дубае. Многие поклонники отмечают, что Осмоловская внешне похожа на Ивлееву.

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