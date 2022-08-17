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Регина Тодоренко пожаловалась: "Старший сын сегодня отжигает весь день"

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Уставшая от материнских забот Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам в соцсетях на ревнивца-сына, который никак, видимо, не может смириться с появлением в доме нового члена семьи. Недавно родившая второго сына телезвезда также отметила, что ее супруг Влад Топалов помогает ей адаптироваться к новым условиям и принимает активное участие в воспитании детей. Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" в подтверждение своих слов выложила в соцсетях снимок, где она сидит на кровати, прикрывшись одеялом, и смотрит утомленным взглядом на потолок.

Регина Тодоренко
 

Звездная пара воспитывает Михаила, которому 3,5 года, и Мирослава, которому недавно исполнился месяц. И поведение старшего сына Регину расстраивает.

"Старший сын сегодня отжигает весь день: разбил половину магнитов из разных стран (а они мне дороги), засунул в рот активированного угля, вдруг начал лизать таблетку для посудомоечной машинки. Еле вытащила изо рта", — написала пояснение к снимку Регина.

Телезвезда старается не реагировать на капризы ребенка, но зачастую ей требуется перезагрузка. Регина отметила, что супруг не смог смотреть на ее страдания, забрав детей на прогулку, он посоветовал любимой отдохнуть.

"Святой человек! Спасибо тебе за эти 2,5 часа. Я снова чувствую себя женщиной", — с благодарностью отметила Регина.

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Автор: Ирина Гусакова
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