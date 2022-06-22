Иосиф Пригожин о покойном Пьере Нарциссе: "Добродушный, всегда уважительный"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Pravda. Ru поделился своими воспоминаниями об умершем исполнителе хита "Шоколадный заяц" Пьере Нарциссе.

Пригожин объяснил, что не являлся продюсером Пьера Нарцисса, а помнит его только как участника "Фабрики звёзд". Деятель шоу-бизнеса выразил соболезнование родным и близким исполнителя и рассказал, что певец запомнился ему только с лучшей стороны.

"Он был приветливый, добродушный, всегда уважительный, оставил о себе только хорошее впечатление", — сказал Пригожин.

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался в больнице во время экстренной хирургической операции 21 июня в возрасте 45 лет. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, но он слишком поздно обратился за медицинской помощью. У певца диагностировали почечную недостаточность.