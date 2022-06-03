Продюсер Дзюник: Лободе должна на коленях вымаливать прощение у зрителей РФ

По наблюдению концертного директора Леонида Дзюника, в последнее время наметилась тенденция к возвращению украинских звёзд на российскую сцену. В связи с этим продюсер вспомнил об исполнительнице из Украины Светлане Лободе, и посоветовал артистке тоже подумать о том, чтобы вернуться к российскому зрителю.

Как считает Дзюник, Лобода повела себя очень некрасиво, предав Россию в свете событий на Украине. Он напомнил, что украинская певица стала знаменитой именно здесь, в России, и именно этой стране она обязана своим огромным заработкам. При этом Лобода как-то быстро об этом забыла, начав говорить про РФ нелицеприятные вещи с началом спецоперации на Украине.

На фоне текущей ситуации Дзюник порекомендовал Лободе принести россиянам свои искренние и горячие извинения.

"Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться", — сказал Дзюник.

2 июня стало известно об отмене концерта Лободы во Владивостоке, который был запланирован на 25 июня. Также выяснилось, что украинская певица собиралась перед выступлением во Владивостоке попросить у российских зрителей прощения.

Будет нелишним напомнить, что когда Лободу включили в марте с "чёрный список" нежелательных в России лиц, тогда исполнительница заявляла, что "ей на это плевать".