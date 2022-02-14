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Автор Ольга Лебедева

Инстаграм ахнул: до чего ж сын Королёвой похож на Игоря Николаева

Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева и её сын Архип Глушко неожиданно для самих себя оказались в центре шпионско-биологического расследования. Причём инициировали его — пока только в соцсетях и в СМИ — поклонники звезды российского шоу-биза.

Инстаграм ахнул: до чего ж сын Королёвой похож на Игоря Николаева

Фаловеры Архипа и его мамы вдруг заметили, что парень по мере взросления всё меньше похож на родителей — на его лице, как утверждают подписчики в Инстаграм — "отчётливо проступают" черты первого супруга Королёвой, композитора Игоря Николаева.

Напомним, именно Николаев некогда сделал из своей юной супруги звезду. Но, прожив в браке десять лет, наследником пара не обзавелась. А в 2002 году Королёва встретила начинающего стриптизера Тарзана — Сергея Глушко — и, влюбившись, бросила первого мужа. По словам певицы, она забеременела в первую же их совместную ночь. И родился Архип.

"И вот сейчас, когда наследнику Тарзана и Королёвой стукнуло 20 лет, особо наблюдательные поклонники утверждают, что он похож на Игоря Николаева", - пишет портал tvcenter.ru.

В соцсетях появилась даже версия, что "сработал закон телегонии". Это такая лже-наука, которая утверждает, что самый первый сексуальный партнер женщины "запоминается" её репродуктивной системой и потом его "признаки" проявляются в детях, биологическими отцами которых являются совсем другие мужчины.

В качестве доказательств своих "озарений" люди в сети сравнивают фотографии двух мужчин: Игоря Николаева и Архипа, а также отца и сына Глушко:

Архип Глушко и Игорь Николаев
Архип Глушко и Игорь Николаев (©tvcenter.ru)
 
Архип Глушко, Сергей Глушко (©tvcenter.ru)
Архип Глушко, Сергей Глушко (©tvcenter.ru)

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Автор: Ольга Лебедева
Темы архип глушко игорь николаев наташа королёва
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