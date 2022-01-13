"Опять набухалась?" и нравоучение от Собчак: как отдыхается Ольге Бузовой

Поющая ведущая Ольга Бузова в очередной раз заставила подписчиков своего Instagram встревожиться по поводу взаимоотношений с "зелёным змием". На этот раз в пагубной привычке самую работоспособную шоу-диву уличили фото и видео с отдыха в Куршевеле.

Сама Бузова все "инсинуации" никак не комментирует, а только раззадоривает фанатов весёлыми видеороликами, которые снимает в компании "напарницы по отпуску", певицы Клавы Коки.

И вот ведь странность: комментариев к роликам, на которых Ольга уверенно и красиво рассекает на лыжах по склонам, совсем мало. Зато кадры из ресторанов вызывают прям-таки ажиотаж.

Именно ролики с тусовок и стали поводом для беспокойства поклонников Бузовой.

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Не удержалась даже другая звезда — Ксения Собчак:

"Не понимаю, в чём счастье приехать в горы и с трёх часов уже бухать в гов***ще в каком-нибудь LaCapHorn, — задалась вопросом 40-летняя журналистка. — Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку!"