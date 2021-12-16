Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"

Ксения Собчак упрекнула сограждан в том, что они не стремятся повысить свой образовательный уровень, а вместо этого "лузгают TikTok".

В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак констатировала, что в нашей стране "очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных".

"Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают", — выразила своё мнение знаменитость.

Телеведущая уверена, что "интеллект всегда был прерогативой элиты". Собчак считает, что в нашей стране мало что изменилось с XVII века, когда доступ к образованию был у ограниченного круга лиц.

"Теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки", — объяснила Ксения.

Знаменитость привела в пример тех, кто получил ценные знания и делится ими с другими, зарабатывая неплохие деньги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.