EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СМИ: решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года не будет
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО
Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
В Кремле отреагировали на упоминание военных РФ в ЛДНР в материале суда
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%
Генсек НАТО призвал не считать поддержку Украины альянсом угрозой РФ
Песков назвал высылку российских дипломатов из ФРГ "неприятным эпизодом"

Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"

Шоу-бизнес

Ксения Собчак упрекнула сограждан в том, что они не стремятся повысить свой образовательный уровень, а вместо этого "лузгают TikTok".

Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"

В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак констатировала, что в нашей стране "очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных".

"Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают", — выразила своё мнение знаменитость.

Телеведущая уверена, что "интеллект всегда был прерогативой элиты". Собчак считает, что в нашей стране мало что изменилось с XVII века, когда доступ к образованию был у ограниченного круга лиц.

"Теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки", — объяснила Ксения.

Знаменитость привела в пример тех, кто получил ценные знания и делится ими с другими, зарабатывая неплохие деньги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
Сколько денег за свои произведения получали русские классики
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"
Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО
Экс-замглавы СБУ о "болевых точках” России: "Рязань — вообще не российский город"
Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
В Кремле отреагировали на упоминание военных РФ в ЛДНР в материале суда
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%
Вечно молодой Леонтьев выступил на сцене Кремля
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Дмитрий Соколов Сколько денег за свои произведения получали русские классики Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Билингвы могут запутаться в воспоминаниях Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников