Ксения Собчак упрекнула сограждан в том, что они не стремятся повысить свой образовательный уровень, а вместо этого "лузгают TikTok".
В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак констатировала, что в нашей стране "очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных".
"Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают", — выразила своё мнение знаменитость.
Телеведущая уверена, что "интеллект всегда был прерогативой элиты". Собчак считает, что в нашей стране мало что изменилось с XVII века, когда доступ к образованию был у ограниченного круга лиц.
"Теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки", — объяснила Ксения.
Знаменитость привела в пример тех, кто получил ценные знания и делится ими с другими, зарабатывая неплохие деньги.
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